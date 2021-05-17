"Славянский базар" приглашает волонтеров

, - сообщила sb.byКак отметили в дирекции фестиваля, в 2020 году был большой поток желающих из многих городов республики. Всего из них отобрали 110 человек. Ребята работали в службе встречи и отправки и даже администраторами в летнем амфитеатре. Кроме того, бригада волонтеров работает на фестивале уличного искусства «На семи ветрах», который также проходит в рамках «Славянского базара».Организаторы уверены, работа волонтером на фестивале - это возможность проявить свои организационные, творческие, коммуникативные, интеллектуальные навыки и увидеть все тонкости подготовки крупнейшего международного проекта своими глазами.- добавили в дирекции.