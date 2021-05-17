Дирекция международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" приглашает волонтеров для помощи в организации творческого форума.
- Мы предлагаем принять участие активным, стрессоустойчивым, исполнительным, пунктуальным, доброжелательным и полным энергии людям. При выборе волонтера мы оцениваем его социальную и профессиональную деятельность. Подать заявку может каждый желающий из любого города Беларуси, которому уже исполнилось 18 лет. Будущим волонтерам необходимо до 14 июня заполнить анкету по ссылке - https://forms.gle/Dz9vF6J9gRzNMxkUA. В заявке необходимо рассказать о себе, своих умениях, талантах и опыте работы волонтером. Знание иностранного языка приветствуется. Мы ждем каждого!, - сообщила sb.by заведующая центра национальных культур ГУ «Центр культуры Витебск», руководитель штаба волонтеров Алиса Стуканова.
Как отметили в дирекции фестиваля, в 2020 году был большой поток желающих из многих городов республики. Всего из них отобрали 110 человек. Ребята работали в службе встречи и отправки и даже администраторами в летнем амфитеатре. Кроме того, бригада волонтеров работает на фестивале уличного искусства «На семи ветрах», который также проходит в рамках «Славянского базара».
Организаторы уверены, работа волонтером на фестивале - это возможность проявить свои организационные, творческие, коммуникативные, интеллектуальные навыки и увидеть все тонкости подготовки крупнейшего международного проекта своими глазами.
- Мы обещаем массу положительных эмоций, уникальный опыт и работу в сплоченной команде, - добавили в дирекции.
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"Славянский базар" приглашает волонтеров
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