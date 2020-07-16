«Славянский базар» нас объединяет – депутат Парламентского собрания Союза Беларуси и России Людмила Макарина-Кибак

Активное участие в проведении «Славянского базара в Витебске» принимает Парламентское Собрание Союза Беларуси и России. В этом году на проведение фестиваля было выделено 25 миллионов российских рублей.





Об этом сообщила на открытии Международного пресс-центра заместитель председателя Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила Макарина-Кибак:

– Очень приятно находится среди организаторов этого великого фестиваля. Это очень масштабное мероприятие, несмотря на трудности пандемии. И здорово, что праздник состоится. Я отношу себя к тому поколению, которое помнит времена, когда народ Советского Союза был вместе, и, конечно, прекрасно понимаю: когда мы вместе, мы сильны. Много молодежных мероприятий на фестивале, и это правильно. Форум проходит в год 75-летия Победы, и мы должны помнить, что это наша общая победа. Очень хорошо, что молодежь знает об этом, и не только молодежь, но это знают и дети. А то, что мы едины, подтверждает постоянное участие в фестивале Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Традиционно мы приезжаем на мероприятия Дня Союзного государства и награждаем участников детского музыкального конкурса. Хочется пожелать ребятам, чтобы они смогли себя максимально проявить, а всем зрителям – крепкого здоровья и удовольствия от праздника.



