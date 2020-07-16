«Славянский базар» 29 лет является фестивалем любви и дружбы – гендиректор Центра культуры «Витебск»

Эпидемиологическая ситуация в этом году испытывает на прочность всех. Прекрасно, что в Витебске есть условия для того, чтобы организовать большой опер-эйр – фестивальные мероприятия пройдут на улице, большая часть в формате совсем openair, без билетов.





Сложные условия организации форума-2020 показали, что такое дружба и настоящая любовь к искусству, сказал генеральный директор Центра культуры «Витебск» Глеб Лапицкий:

– Этого момента – начала фестиваля – мы ждали. Каждый человек в дирекции сегодня испытывает особые чувства. Потому что 29 лет «Славянский базар» является фестивалем любви и дружбы. Очень часто мы говорили об этом просто: к нам приезжают друзья, Витебск любят люди искусства. Но этот сложный фестиваль на самом деле показал, что же такое настоящая дружба, и все наши друзья сегодня в Витебске. Те люди, которые не играют в любовь, а действительно любят фестиваль, тоже сегодня в Витебске. Это касается всех: артистов, организаторов, представителей СМИ, гостей форума. Сегодня на витебском небосводе звезды будут не золотыми, они будут валькового цвета. И мне хочется, чтобы эти звезды осветили вам четыре дня, которые погрузят город в формат openair. Все сделано для того, чтобы насытиться положительными эмоциями, по которым мы скучали.









На фестивале аккредитовано более 300 представителей прессы. В этом году в Витебске ждут в гости представителей из 25 стран мира. Представители 17 стран выступят на международном детском музыкальном конкурсе «Витебск-2020», на международный конкурс исполнителей эстрадной песни приедут молодые певцы из 14 государств.





За 29 лет на «Славянском базаре» побывали представители свыше 75 стран.



