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  2. «Славия» обыграла БАТЭ в первом матче полуфинала Кубка Беларуси

«Славия» обыграла БАТЭ в первом матче полуфинала Кубка Беларуси

В Мозыре прошел первый матч полуфинала Кубка Беларуси по футболу, в котором местная «Славия» обыграла борисовский БАТЭ — 1:0.

Еще месяц назад этот результат вполне сошел бы за сенсацию, однако в нынешних реалиях победа команды Михаила Мартиновича воспринимается как что-то рядовое. Мозыряне уже щелкнули 15-кратного чемпиона по носу (2:1) во втором туре Высшей лиги, а затем одолели и действующих победителей национального первенства — брестское «Динамо» (2:1), в очередной раз показав, что любому фавориту придется считаться со «Славией» в этом сезоне.

В первом тайме сегодняшней игры хозяева поля пусть и меньше владели мячом, но куда острее атаковали, в то время как «желто-синие» вообще не могли подобраться к воротам Михаила Барановского. В итоге мозыряне сумели отличиться уже на 11-й минуте. «Славия» благодаря высокому прессингу перехватила мяч у штрафной соперника, Александр Котляров аккуратно покатил на дальнюю штангу, где украинский хавбек Юрий Пантя спокойно переправил снаряд в сетку. Затем хозяева создали еще несколько отличных возможностей удвоить счет, но огорчить Дениса Щербицкого во второй раз не удалось.

БАТЭ же оклемался лишь к 30-й минуте, наконец-то сконструировав несколько неплохих моментов, однако опытнейший голкипер хозяев справился и с ударом Станислава Драгуна, и с выходом Неманьи Милича один на один.

Во втором тайме игроки «Славии» уже не смогли поддерживать тот бешеный темп, который они показывали в первой 45-минутке, но продолжали спокойно защищаться. «Желто-синие» имели территориальный перевес, но в целом не наиграли даже на один гол. Главный арбитр Виталий Севостьяник финальным свистком зафиксировал минимальную викторию хозяев. 

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Ответный матч между БАТЭ и «Славией» пройдет в Борисове 29 апреля. Во втором полуфинале Кубка Беларуси брестское «Динамо» принимает солигорский «Шахтер».

Фото: fcbate.by

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