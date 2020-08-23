«Славия» и «Витебск» сыграли вничью в чемпионате Беларуси по футболу

В последнее время у обеих команд дела обстоят не лучшим образом. «Славия» подходила к игре, имея в пассиве трехматчевую серию без побед (две ничьи, одно поражение). А «Витебск» – два проигрыша. Сегодня оба коллектива очень хотели выиграть. Но никому из них добиться виктории не удалось.«Витебск» повел в счете на 11-й минуте. Лучший бомбардир этой команды Ион Николаеску нанес удар с острого угла. Голкипер хозяев поля Михаил Барановский отбил мяч. Но тот попал к Сергею Волкову. И полузащитник гостей не оплошал.На то, чтобы отыграться у «Славии», впрочем, был еще почти весь матч. И она сумела это сделать. Статус-кво на 33-й минуте встречи восстановил Деннис Теттех, изящно обыгравший голкипера «Витебска» Артема Сороко и отправивший мяч в пустые ворота.В оставшееся до финального свистка время соперники имели несколько голевых возможностей. Но больше голов в этой во многом равной игре не было.Пять матчей этого тура были сыграны позавчера и вчера. Минское «Динамо» сломило сопротивление «Слуцка» – 2:1. Возглавляющий таблицу «Шахтер» весьма неожиданно капитулировал в игре против «Ислочи» – 2:4. Брестское «Динамо» потерпело еще более сенсационное поражение от «Белшины» – 1:2. РЦОР-БГУ разгромил «Смолевичи» – 4:1. А «Городея» уступила «Руху» – 1:3.Сегодня еще состоятся матчи «Торпедо-БелАЗ» – «Минск» и «Неман» – БАТЭ. Особенно, конечно, любопытен поединок в Гродно, где лицом к лицу сойдутся команды, которые на данный момент занимают третье и второе места.Полностью турнирная таблица сейчас имеет такой вид: 1. «Шахтер» – 43 очка (22 матча), 2. БАТЭ – 40 (21), 3. «Неман» – 38 (20), 4. «Ислочь» – 35 (22), 5. «Торпедо-БелАЗ» – 34 (21), 6. РЦОР-БГУ – 34 (22), 7. «Рух» – 33 (22), 8. «Динамо» (Минск) – 33 (21), 9. «Витебск» – 30 (22), 10. «Динамо» (Брест) – 29 (20), 11. «Славия» – 24 (20), 12. «Слуцк» – 21 (21), 13. «Городея» – 20 (22), 14. «Белшина» – 19 (22), 15. «Минск» – 18 (18), 16. «Смолевичи» – 14 (20).Список бомбардиров уверенно возглавляет Джасурбек Яхшибоев (РЦОР-БГУ, «Шахтер»), имеющий на своем счету 12 забитых мячей.