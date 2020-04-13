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«Славия» и «Рух» сыграли вничью в заключительном матче 4-го тура чемпионата Беларуси

В Мозыре завершился заключительный матч 4-го тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором местная «Славия» разошлась миром с брестским «Рухом» — 0:0.

Команда Михаила Мартиновича после сенсационных побед над БАТЭ (2:1 — в чемпионате, 1:0 — в Кубке) и брестским «Динамо» (2:1) имела все шансы догнать лидирующих в таблице «Торпедо-БелАЗ» и «Энергетик-БГУ», однако справиться с неуступчивым дебютантом Высшей лиги не удалось. Причем поединок в Мозыре — тот случай, когда нулевая ничья совсем не была унылым зрелищем, о чем свидетельствуют послематчевые аплодисменты болельщиков.

Впрочем, первый тайм действительно был не слишком увлекательным. Команды, которые встречались впервые, присматривались друг к другу и предпочитали не идти в атаку с открытым забралом, а вот вторая 45-минутка была богатой на все события, увы, кроме забитых голов. Так, на 62-й минуте форвард гостей Абдулайе Диалло получил вторую желтую карточку за 12 минут и оставил команду в меньшинстве. Причем до этого сенегальский легионер был самым активным в составе брестчан и имел несколько отличных возможностей отличиться.

В оставшиеся полчаса «Славия», и без того действовавшая с позиции силы, стала еще больше владеть мячом. Правда, контратаки «Руха» при этом были острее, чем позиционные подходы хозяев. Молодые и шустрые подопечные Александра Седнева здорово убегали от опытных защитников мозырян, но блестящая игра Михаила Барановского в воротах не позволила брестчанам отличиться. Еще один раз хвалебные оды местным болельщикам пришлось пропеть штанге, которая приняла на себя выстрел Максима Чижа.

Справедливости ради стоит отметить, что «Славия» также имела практически стопроцентную возможность вырвать победу в концовке, но вышедший на замену Илья Василевич не успел замкнуть прострел Андрея Чухлея на дальней штанге. 

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 Таким образом, после четырех туров в Высшей лиге лидируют две команды — «Торпедо-БелАЗ» и «Энергетик-БГУ», одержавшие по три победы. При этом «автозаводцы» опережают «студентов» благодаря победе (2:0) в очной встрече в этом туре.

Пятый тур Высшей лиги стартует уже в четверг двумя матчами в Минске: «Энергетик» примет «Городею» (17.30), а «Динамо» померится силами с гродненским «Неманом».

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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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