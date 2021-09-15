Славгородские милиционеры нашли заблудившихся в лесу бабушек-подружек

В Славгородский РОВД обратилась местная жительница: ее 85-летняя бабушка со своей 81-летней подругой отправились в лес за грибами и не вернулись. Об этом рассказали в УВД Могилевского облисполкома.





Личный состав Славгородского РОВД был незамедлительно поднят по тревоге, к поискам присоединились спасатели. Проводилось обследование Славгородского района, лесных массивов и деревень.

К счастью, поиски увенчались успехом: буквально за два часа сотрудники милиции нашли пенсионерок в лесу вблизи деревни Шеломы и привезли домой.

Внучка одной из бабушек искренне благодарила людей в погонах.

Фото Славгородского РОВД

