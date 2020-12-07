Сладости, детское питание, молоко и не только: ветеринар назвал опасные для животных продукты

Часто в ветеринарные клиники обращаются хозяева питомцев, которые от большой любви перекармливают своих животных опасными продуктами. Дело в том, что физиология пищеварения у собак и кошек совершенно другая, именно поэтому люди, например, не могут переварить полноценный кусок мяса с кровью, а животным это под силу. Продукты, которые ни в коем случае нельзя давать домашним животным, перечислил в своем YouTube-канале ветеринарный врач Баграт Агажанов.
Так, например, большую опасность для организма питомцев представляют водные обитатели.
– Повышенное содержание фосфора в морской рыбе способствует развитию мочекаменной болезни. Был случай, когда данное заболевание наблюдалось у кота. Хозяйка кормила питомца лечебным кормом, однако в качестве поощрения давала лосося. В итоге у кота снова возник рецидив мочекаменной болезни, но хорошо, что женщина во всем призналась, и мы устранили данную патологию, – рассказал ветврач.
Следующий продукт – это шоколад и другие сладости. В них содержатся вещества, которое пагубно влияют на здоровье животных. Здесь специалист называл кофеин, который может привести к перевозбуждению сердечной мышцы, а также упомянул смертельно опасный для питомцев теобромин.
– У меня на приеме был кот, который съел плитку шоколада 60 процентов. Хозяин до этого периодически кормил его этой сладостью. Казалось бы, все хорошо. Но однажды мужчина ушел на работу и оставил плитку шоколада. После пришел и увидел лежащего кота. Хозяин схватил его и принес в клинику. В течение 7 дней мы боролись за жизнь котика, ставили капельницы, делали уколы и давали таблетки. В итоге нам удалось спасти питомца. Но хронической почечной недостаточностью котик был награжден, – поделился историей Баграт Агажанов.
Не менее опасен для животного лук, который разрушает эритроциты крови и приводит к анемии.
– Был случай, когда йоркширский терьер наелся зеленого лука с грядки. Спустя какое-то время хозяева привезли его в клинику с острой анемией. У питомца был бледный вид. Ветврачи перелили кровь и восстановили животное. На контрольном осмотре хозяйка призналась, что на даче пес съел внушительное количество зеленого лука с грядки.
Следующий запрещенный продукт – жевательная резинка, а точнее действующее вещество, которое содержится в ней. У собак заменитель сахара приводит к быстрому выделению инсулина, что приводит к снижению уровня глюкозы. Если вовремя не заметить патологию, то животное может умереть от гипогликемической комы.
Авокадо также опасно для питомцев. В нем содержится токсин, который приводит к нарушению работы поджелудочной железы. У животного сразу же возникает рвота, диарея, иногда наблюдается кал с кровью.
– Именно поэтому лучше не использовать авокадо в питании животных, – подчеркнул эксперт.
Проблемы со здоровьем питомцев вызывают персики и нектарины. Они могут привести к диарее, а большие косточки – к кишечной непроходимости.
– Кроме того, в косточках содержится цианид, который приводит к нарушению работы внутренних органов, а также его очень много в яблочных косточках.
Детское питание часто содержит в себе луковый порошок и крахмал. У животных нет ферментов, которые способны расщепить данные вещества, поэтому у них возникает воспаление желудочно-кишечного тракта.
– Да, это все лечится, но лучше не лечить, когда можно предотвратить, – заявил Баграт Агажанов.
Свинина – отдельная история.
– Я часто ставлю такой диагноз, как сезонное обострение панкреатита. Так, например, люди поехали на шашлыки и благополучно накормили своего терьера, чихуахуа или еще какого-нибудь карлика куском мяса. Через 8–9 часов собаку везут в клинику с острым приступом панкреатит. Животное парализует от боли, его рвет. Поэтому чтобы не провоцировать такой диагноз, как панкреатит, не стоит давать свинину. Это тяжелый продукт для расщепления, – обратил внимание ветврач.
Молоко и молочные продукты, на удивление, также нежелательны для питомцев. Они содержат в себе лактозу.
– Не кисломолочные, не путайте, а именно молочные, то есть молоко, сыр, сметана, сливки. Вот это все содержит в себе лактозу. Кошки, в принципе, не могут переварить и расщепить данное вещество, из-за чего у них возникает метеоризм, – сказал Баграт Агажанов.
Фото: pixabay.com
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Сладости, детское питание, молоко и не только: ветеринар назвал опасные для животных продукты
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