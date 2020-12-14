Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 3.07
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. «Сладкая и не вяжет». Диетолог объяснила, как выбрать хорошую хурму

«Сладкая и не вяжет». Диетолог объяснила, как выбрать хорошую хурму

Декабрь – пора оранжевых фруктов. В этом месяце на столах белорусов уже традиционно появляются апельсины, мандарины и хурма. Последнюю часто выбирают с осторожностью: а вдруг будет вязать и вместо сочного фрукта получишь неприятное ощущение стянутости во рту? Чтобы такого не случилось, нужно соблюдать простые рекомендации. Их телеканалу «Мир 24» перечислила диетолог Елена Соломатина.


Специалист рассказала, что при выборе хурмы нужно обращать внимание на ее форму, цвет и внешний вид в целом.

– Хурма должна быть немного приплюснутой, ее цвет – оранжевым (а у мякоти – коричневым), – объяснила Елена Соломатина. – Плодоножка у фрукта в идеале сухая, а под ней располагается коричневое пятнышко. Это спелая хурма. 

Еще один хороший вариант, по словам эксперта, – конусообразная хурма. Она тоже будет мягкой и сладкой.

Скриншот видео

Диетолог подчеркнула, что при выборе фрукта нужно обращать внимание на состояние его кожицы: она должна быть без трещин, потому что в них могут попасть микроорганизмы. А вот если на кожице вы заметили полукруглые полоски, смело кладите фрукт в корзину – это признак того, что хурма будет сладкой. 

При выборе хурмы многие опасаются, что, какой бы сладкой она ни была, можно наткнуться на вяжущий фрукт. Однако бояться не стоит. Елена Соломатина утверждает, что от этого неприятного свойства зимнего фрукта легко избавиться.


Для превращения хурмы из вяжущей в сладкую существует несколько способов, уверяет специалист. Например, можно либо поместить ее в пакет при комнатной температуре на день-два, либо дополнительно положить туда банан и яблоко – в таких условиях выделяется этилен, от которого быстро зреют фрукты. Также хурму можно переместить в морозилку или же, наоборот, промыть фрукт под теплой водой, а потом ошпарить кипятком. Эти действия позволят убрать из хурмы танины – вещества, которые и гарантируют ей неприятную вязкость. А вот полезные элементы из фрукта при этом никуда не денутся.

Советы по выбору есть, по избавлению от вяжущих свойств – тоже. Теперь можно смело вооружаться советами диетолога и отправляться в магазин за сладким зимним украшением стола.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Хозяйка тайно записала на видео попугая, который во всю отрывается в ее отсутствие (Видео)
Общество должно противостоять попыткам героизации нацизма - эксперт
Турция вводит непрерывный комендантский час с 31 декабря по 4 января
Мониторинги показывают: с ноября прошлого года цены на большинство товаров повышенного спроса остались фактически прежними и не превысили текущей инфляции
Вылечившиеся пациенты, кол-центр, запас препаратов и средств индивидуальной защиты — как работает Березинская ЦРБ, где с середины ноября развернулся инфекционный госпиталь
В Таллине прошли Дни белорусской культуры, посвященные творчеству Петра Глебки
БЖД не будет продавать билеты через интернет утром 15 декабря
Русский национальный балет "Кострома" впервые выступит в Белгосфилармонии
Жгучая брюнетка из "Ворониных" показала, какой она была блондинкой
БЖД назначила дополнительные поезда Брест-Витебск и Гродно-Минск на новогодние праздники
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Западная откровенность
Российский эксперт: нужно всячески бороться с фальсификацией истории
В Украине с 19 декабря введут дополнительные карантинные ограничения
Минэнерго считает политизированным призыв Евросовета блокировать поставки электроэнергии с БелАЭС
Коллегия выборщиков приступила к голосованию за следующего президента США
МАРТ выступает за сохранение действующего ограничения доли торговой сети в розничном товарообороте
«Сладкая и не вяжет». Диетолог объяснила, как выбрать хорошую хурму
Театр эстрады представил шоу-программы в Шклове и Дзержинском районе
ГАИ Минской области объявляет конкурс на лучший эскиз профилактического дорожного знака
«Белорусский калейдоскоп»: Дни белорусской культуры прошли в Эстонии
Рачков: оценки польских руководителей одних и тех же действий правоохранителей в Польше и в Беларуси очень разнятся
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
﻿Жемайтия. Гомер. Тугие паруса
Посол Шри-Ланки вручил копии верительных грамот замминистра иностранных дел Беларуси
«Надо народ воспитывать». Газманов поддержал Басту после скандала с концертом в Ледовом
Трамп поздравил США с первой прививкой от коронавируса
Во время общественной приемной в Лиозно обсуждались платные дороги, соцсети и декретный отпуск
В Беларуси повышаются тарифы на ж/д перевозки пассажиров и багажа
В Правительстве рассказали, на что будет сделан упор в сельском хозяйстве в предстоящей пятилетке
«Лед не везде был тонкий. Сельчане часто катаются там на коньках». Разузнали подробности трагедии в Чериковском районе
Зимняя коллекция Lacoste, мини-сумки Louis Vuitton и пушистые кроссовки от Adidas: что нового произошло в моде за неделю
Рекордное количество спортсменов и тренеров станут стипендиатами Президентского спортивного клуба в 2021 году
Аналитик БИСИ: 80% белорусов считают, что пропаганда фашизма должна преследоваться по закону
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Недалекое будущее
В столице торжественно открыли 20-ю городскую поликлинику после капитального ремонта
Мультфильм «Шрек» стал национальным достоянием США
Литовский журналист: героизация нацизма в Литве имеет очень большие объемы
В Жлобинском районе прошла акция "Память сердца"
Российский ученый: агрессивное меньшинство с флагами коллаборационистов в Минске не может не вызывать возмущения
«Сельская газета»: 100 лет пашем и пишем вместе - фильм к юбилею
Лакиза: научная работа по сохранению исторической памяти ведется в огромных масштабах
В пункте пропуска «Козловичи» задержали две тонны сыра и хамона, которые везли нелегально из Дании в Россию
В Беларуси наблюдаются сбои в работе сервисов Google и YouTube
В Гомельской области назван район, где содержание цезия-137 в грибах в ноябре превысило норму в 158 раз
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Недобизнесмены
Субботин: речь о закрытии части сахарных заводов в Беларуси не идет
Больше 200 пациентов после ковидной пневмонии приняла во вторую волну больница спелеолечения в Солигорске
В Брестской области в течение суток угнали два авто и бус
Авторы
СКАНИРУЙТЕ