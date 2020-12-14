«Сладкая и не вяжет». Диетолог объяснила, как выбрать хорошую хурму

Декабрь – пора оранжевых фруктов. В этом месяце на столах белорусов уже традиционно появляются апельсины, мандарины и хурма. Последнюю часто выбирают с осторожностью: а вдруг будет вязать и вместо сочного фрукта получишь неприятное ощущение стянутости во рту? Чтобы такого не случилось, нужно соблюдать простые рекомендации. Их телеканалу «Мир 24» перечислила диетолог Елена Соломатина.
Специалист рассказала, что при выборе хурмы нужно обращать внимание на ее форму, цвет и внешний вид в целом.
– Хурма должна быть немного приплюснутой, ее цвет – оранжевым (а у мякоти – коричневым), – объяснила Елена Соломатина. – Плодоножка у фрукта в идеале сухая, а под ней располагается коричневое пятнышко. Это спелая хурма.
Еще один хороший вариант, по словам эксперта, – конусообразная хурма. Она тоже будет мягкой и сладкой.
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Диетолог подчеркнула, что при выборе фрукта нужно обращать внимание на состояние его кожицы: она должна быть без трещин, потому что в них могут попасть микроорганизмы. А вот если на кожице вы заметили полукруглые полоски, смело кладите фрукт в корзину – это признак того, что хурма будет сладкой.
При выборе хурмы многие опасаются, что, какой бы сладкой она ни была, можно наткнуться на вяжущий фрукт. Однако бояться не стоит. Елена Соломатина утверждает, что от этого неприятного свойства зимнего фрукта легко избавиться.
Для превращения хурмы из вяжущей в сладкую существует несколько способов, уверяет специалист. Например, можно либо поместить ее в пакет при комнатной температуре на день-два, либо дополнительно положить туда банан и яблоко – в таких условиях выделяется этилен, от которого быстро зреют фрукты. Также хурму можно переместить в морозилку или же, наоборот, промыть фрукт под теплой водой, а потом ошпарить кипятком. Эти действия позволят убрать из хурмы танины – вещества, которые и гарантируют ей неприятную вязкость. А вот полезные элементы из фрукта при этом никуда не денутся.
Советы по выбору есть, по избавлению от вяжущих свойств – тоже. Теперь можно смело вооружаться советами диетолога и отправляться в магазин за сладким зимним украшением стола.
Фото: pixabay.com
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«Сладкая и не вяжет». Диетолог объяснила, как выбрать хорошую хурму
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