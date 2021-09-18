Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.48
EUR: 2.92
Беларусь единая
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Скульптуру «Скамья архитекторов» открыли сегодня в честь Дня города в Гродно

Скульптуру «Скамья архитекторов» открыли сегодня в честь Дня города в Гродно

Композиция изображает архитекторов Иоганна Мезера и Джузеппе Сакко за работой над планированием застройки исторического центра Гродно. Тогда, в 1765-1785 годах по инициативе гродненского старосты Антония Тизенгауза  перед ними стояла задача создать на территории бывшей деревни Городницы крупный культурно-промышленный центр на 1500 жителей.


В своем проекте архитекторы использовали уникальные методы городского планирования, в результате чего всего за два десятилетия вырос комфортный и красивый комплекс из 85 строений различного назначения. Многие из них сохранились до наших дней и по сей день служат украшением областного центра.


- Мы уважаем историю нашего города, - подчеркнул значимость этого объекта председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой. – Сегодняшнее открытие – всего лишь небольшая часть реализуемого трансграничного проекта «Шляхам Тизенгауза», который помимо установки этой скульптуры предусматривает реконструкцию исторического здания бывшего архива. К слову, это здание мы также скоро откроем – оно готово практически на 99 процентов.  Аналогичное здание будет отреставрировано в польском городе Сокулка. А между двумя городами проляжет  велодорожка.


Бронзовая скульптурная композиция весом в тонну и высотой около 2 метров установлена рядом со зданием бывшего архива. Ее авторство принадлежит минскому скульптору Вадиму Мацкевичу, который, кстати, родился и вырос в Гродно.  



charovskaya@sb.by

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей БИБИКОВ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы