Скульптуру «Скамья архитекторов» открыли сегодня в честь Дня города в Гродно

Композиция изображает архитекторов Иоганна Мезера и Джузеппе Сакко за работой над планированием застройки исторического центра Гродно. Тогда, в 1765-1785 годах по инициативе гродненского старосты Антония Тизенгауза перед ними стояла задача создать на территории бывшей деревни Городницы крупный культурно-промышленный центр на 1500 жителей.





В своем проекте архитекторы использовали уникальные методы городского планирования, в результате чего всего за два десятилетия вырос комфортный и красивый комплекс из 85 строений различного назначения. Многие из них сохранились до наших дней и по сей день служат украшением областного центра.





- Мы уважаем историю нашего города, - подчеркнул значимость этого объекта председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой. – Сегодняшнее открытие – всего лишь небольшая часть реализуемого трансграничного проекта «Шляхам Тизенгауза», который помимо установки этой скульптуры предусматривает реконструкцию исторического здания бывшего архива. К слову, это здание мы также скоро откроем – оно готово практически на 99 процентов. Аналогичное здание будет отреставрировано в польском городе Сокулка. А между двумя городами проляжет велодорожка.





Бронзовая скульптурная композиция весом в тонну и высотой около 2 метров установлена рядом со зданием бывшего архива. Ее авторство принадлежит минскому скульптору Вадиму Мацкевичу, который, кстати, родился и вырос в Гродно.









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