Статую Христа-Искупителя на горе Корковаду в Рио-де-Жанейро отреставрируют к 90-летнему юбилею со дня ее официального открытия 12 октября 1931 года, об том сообщает ТАСС со ссылкой на бразильский телеканал Globo. Одна из самых узнаваемых скульптур на планете считается национальным достоянием Бразилии, и в 2007 году она вошла в список семи новых чудес света, созданный ЮНЕСКО.
Фото: travel.rambler.ru
Высота изваяния вместе с постаментом составляет 38 метров, его авторы – художник Карлос Освальд и инженер Эйтор да Силва Коста. Над возведением монументальной скульптуры они начали трудиться в 1926 году, выполнение задачи заняло 5 лет.
В последний раз статую Христа-Искупителя приводили в порядок 6 лет назад. Реставрационные работы на колоссальном объекте уже начаты. Специалисты (более 40 человек) заняты выявлением повреждений, полученных скульптурой за эти годы, серьезная задача – возвести строительные леса вокруг монумента, чтобы получить доступ ко всем его участкам. К «лечению» статуи привлекли инженеров, альпинистов, архитекторов, скульпторов, каменщиков, геологов, электриков, создателей 3D-проекций. Для контроля за качеством их работы используются дроны.
В данный момент обнаружены повреждения на голове, на одном из пальцев правой руки и с левой стороны основания монумента. Одной их причин, вызвавших повреждения, могут быть молнии – в Рио-де-Жанейро часты штормы и грозы. Хотя на верхней части статуи стоят приборы, защищающие от попадания электрических искровых разрядов, возвышающаяся над горой Корковадо фигура Христа-Искупителя все равно «ловит» молнии примерно 5 раз в год.
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Скульптуру Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро отреставрируют: монумент поврежден молниями
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