Скульптуру Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро отреставрируют: монумент поврежден молниями

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Высота изваяния вместе с постаментом составляет 38 метров, его авторы – художник Карлос Освальд и инженер Эйтор да Силва Коста. Над возведением монументальной скульптуры они начали трудиться в 1926 году, выполнение задачи заняло 5 лет.В последний раз статую Христа-Искупителя приводили в порядок 6 лет назад. Реставрационные работы на колоссальном объекте уже начаты. Специалисты (более 40 человек) заняты выявлением повреждений, полученных скульптурой за эти годы, серьезная задача – возвести строительные леса вокруг монумента, чтобы получить доступ ко всем его участкам. К «лечению» статуи привлекли инженеров, альпинистов, архитекторов, скульпторов, каменщиков, геологов, электриков, создателей 3D-проекций. Для контроля за качеством их работы используются дроны.В данный момент обнаружены повреждения на голове, на одном из пальцев правой руки и с левой стороны основания монумента. Одной их причин, вызвавших повреждения, могут быть молнии – в Рио-де-Жанейро часты штормы и грозы. Хотя на верхней части статуи стоят приборы, защищающие от попадания электрических искровых разрядов, возвышающаяся над горой Корковадо фигура Христа-Искупителя все равно «ловит» молнии примерно 5 раз в год.