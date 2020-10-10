Скромный «демарш»

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

В этот раз деструктивные телеграм-каналы велели своим подписчицам «гулять» по проспекту Независимости от ГУМа до Площади Победы. Прилично сократив дистанцию по сравнению с прошлым «демаршем».Для чего это надо? Всё просто. Нужного количества участников не набралось (всё больше людей начинает думать и понимать, что нехты их банально водят за нос), а видимость массовости акции создавать надо. Вот и нашли выход: гулять по кругу по более короткому маршруту.Как и велел мелкий гаденыш Путило, по проспекту с букетами ходили ровнехонько с 15.00 до 17.00. Прогуливались, как было в инструкции, маленькими группками. Стараясь слиться с минчанами, которые никакого отношения к шествию не имели. Тоже для массовости.Что любопытно, отыскать самых рьяных «заводил» в юбке, которые раньше были в первых рядах, не удалось. Они, похоже, сбежали за границу, отработав свое. Показательно, что и в Вильно, где сегодня с букетиком митинговала Тихановская, ее поддержали от силы несколько десятков человек.Откровенно, некоторые участницы минской акции вызвали у меня симпатию. Они образованы, креативны и, к сожалению, искренне верят в то, что пишут сомнительные информационные площадки. Хотя читать и слушать нужно разные мнения, разные ресурсы, анализировать информацию и делать собственные выводы.Немало встречалось людей одиноких. Традиционно было много молодых родителей с детьми. Не обошлось и без звуковой поддержки автокарусельщиков. В общем, смотрите сами.