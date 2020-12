Скриптонит стал самым популярным музыкантом в России по версии Apple Music

В этом году люди больше всего слушали хип-хоп: в течение всего 2020-го не было ни одной недели, чтобы альбом Скриптонита не попадал в топ-10 альбомного чарта Apple Music.Помимо упомянутых артистов, в десятке самых востребованных исполнителей – JONY, Artik & Asti, HammAli & Navai, Макс Корж, Егор Крид, Баста и Элджей.Самыми популярными треками 2020 года стали "Комета" JONY, "Любимка" NILETTO и Blinding Lights от The Weeknd.По данным сервиса Shazam, в 2020 году трек Dance Monkey австралийской певицы Tones And I стал самым часто запрашиваемым треком как в России, так и во всем мире. 24,6 млн раз пользователи хотели распознать хит – это рекорд за всю историю Shazam.В тройку лучших треков 2020 года также вошли треки Intelligency от August и Blinding Lights от The Weeknd.Фото: sites.google.com