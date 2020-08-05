Скрипченко сменил Разина на посту главного тренера ФК «Минск»

Вадим Скрипченко возглавил футбольный клуб «Минск», сообщает пресс-служба «горожан».

Фото: torpedo-belaz.by

Ранее в отставку был отправлен Андрей Разин, который тренировал столичную команду с января 2019 года. За это время «горожане» под его руководством провели 48 матчей в чемпионате Беларуси (14 побед, 12 ничьих, 22 поражения) и заняли девятое место по итогам сезона-2019.

Ассистенты Разина Виталий Тараканов и Дмитрий Чалей также покинули тренерский штаб.

Скрипченко уже тренировал «Минск» с 2011 по 2013 год, приведя команду к победе в Кубке страны – 2013. Последним местом работы 44-летнего специалиста было «Торпедо-БелАЗ», которое он покинул по соглашению сторон в сентябре 2019-го. До этого он также работал помощником Виктора Гончаренко в БАТЭ, «Кубани» и «Урале», а затем самостоятельно тренировал все тот же «Урал», «Крылья Советов», «Анжи» и «Арарат-Армения».