Бригады "скорых" американского округа Лос-Анджелес планируют не забирать в больницы людей с низким шансом выжить. Соответствующее распоряжение опубликовало агентство экстренной медицинской помощи округа, передает Lenta.ru со ссылкой на Los Angeles Times.
Конкретно речь идет о тех заболевших коронавирусом, у которых случилась остановка сердца, пропали признаки дыхания, движения, пульса или артериального давления. Медикам округа также порекомендовали экономить кислород и подавать его только тем пациентам, чей уровень насыщения крови кислородом опустился ниже 90 процентов.
Новые меры приняты властями в связи с острой нехваткой больничных коек, экипажей "скорых" и медицинских ресурсов. Так, например, из-за высокой нагрузки на систему здравоохранения больные могут проводить до восьми часов в машинах "скорой", ожидая своей очереди на госпитализацию. При этом больницы стараются как можно быстрее выписать пациентов, чтобы освободить место для нуждающихся в неотложной помощи. Чиновники опасаются, что в ближайшие недели ситуация станет хуже из-за всплеска заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников.
Фото: pixabay.com
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"Скорые" в Лос-Анджелесе перестанут забирать в больницы пациентов с низким шансом выжить
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