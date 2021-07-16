Скорректирован порядок ведения единого реестра административно-территориальных единиц Беларуси

Фото:

pixabay.com

Реестр ведет республиканская организация на основании заключенного с Госкомимуществом договора. Реестр включает базу данных, архив и цифровую карту. В базе данных содержится информация о наименовании объекта регистрации и учета на русском и белорусском языках (при наличии), административном подчинении административно-территориальных (АТЕ) и территориальных единиц (ТЕ), наименовании административного центра (при наличии); площади и границах АТЕ, ТЕ, численности населения (при наличии информации).База данных и цифровая карта реестра ведутся на электронном носителе информации, архив – на бумажном или электронном носителях. Ведется реестр на русском или белорусском языках.Сведения реестра общедоступны. Они могут предоставляться любому лицу в объемах и порядке, установленных инструкцией в соответствии с законодательством об информации, информатизации и защите информации.Постановление вступает в силу после официального опубликования.