Скоростные поезда могут появиться по маршруту Москва – Минск после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте ОАО "РЖД" в связи с вводом с 13 декабря нового расписания движения поездов.
Фото носит иллюстративный характер
В сообщении говорится, что вопрос о назначении двух пар новых скоростных пятивагонных «Ласточек» проработан с Белорусской железной дорогой. Запуск электропоездов станет возможен сразу после возобновления курсирования международных пассажирских поездов в сообщении с Беларусью.
В организации отметили, что международные пассажирские перевозки смогут осуществляться при условии открытия границ в прямом и транзитном сообщениях.
Напомним, что "Ласточка" – это семейство пассажирских электропоездов, созданных на основе платформы Simens Desiro для ОАО "РЖД". В пятивагонном поезде 443 сидячих пассажирских места. Скорость "Ласточки" – до 160 км/ч.
Фото: pixabay.com
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Скоростные электропоезда могут пустить между Москвой и Минском после снятия коронавирусных ограничений
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