Средняя скорость распространения коронавируса в мире в феврале уменьшилась по сравнению с пиковыми значениями января почти в два раза, передает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
За прошедшие сутки ВОЗ зафиксировала 444,5 тыс. новых случаев заболевания COVID-19. Данный показатель стал одним из минимальных с начала 2021 года. Меньше число было лишь 26 января (424,2 тыс.). Максимум текущего года – 870,8 тыс. случаев – был зафиксирован 10 января.
Фото: БЕЛТА
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Скорость распространения COVID-19 по миру за месяц сократилась почти вдвое
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