Действующий президент США Дональд Трамп пообещал, что «каким-либо образом» вернется в Белый дом. Такое заявление политик сделал, покидая Вашингтон в день окончания своего четырехлетнего срока на посту главы государства.
Как уточняет Fox News, Дональд Трамп также сказал, что для него президентская должность стала «гордостью всей жизни». Республиканец предположил, что останется на виду у публики и приободрил своих сторонников фразой «Скоро увидимся». Администрации своего преемника (хоть и не называя его имени) Трамп пожелал успехов и удачи.
20 января – день инаугурации 46-го президента США. Им станет демократ Джозеф Байден. Церемония начнется в полдень по местному времени (20:00 по Минску). Как отмечают местные медиа, ожидается, что основной темой речи Байдена станет необходимость объединиться и понять друг друга. Это особенно актуально в контексте разобщенности в американском обществе, которая наиболее сильно проявилась после президентских выборов, состоявшихся 3 ноября.
Дональд Трамп решил не дожидаться старта мероприятия и покинул американскую столицу утром. Он направился в штат Флорида.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что практически сразу – буквально через час после инаугурации Байдена – Сенат Конгресса США приступит к рассмотрению процедуры импичмента Трампа. Его президенту объявила Палата представителей по обвинению в подстрекательстве к мятежу после протестов возле Капитолия. Таким образом, Дональд Трамп стал первым главой государства в истории США, которому дважды выдвинули импичмент.
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«Скоро увидимся». Трамп пообещал вернуться в Белый дом
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Фото: РЕЙТЕР