На 94-м году жизни умер американский актер, известный по сериалам «Звездный путь» и «Санта Барбара». Об этом сообщает РИА Новости.
По информации СМИ, актер умер от естественных причин в своем доме в Вудленд-Хиллз.
Питер Марк Ричман также известен публике по фильмам «Черная орхидея», «Пятница 13-е», «Голый пистолет 2 1/2: Запах страха» и многих других.
Фото: wallofcelebrities.com
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Скончался актер из "Санта-Барбары" Питер Марк Ричман
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