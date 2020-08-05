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Скончался рабочий светлогорского предприятия, получивший на производстве термические ожоги

Инцидент произошел 30 июля на заводе беленой целлюлозы ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат». Сварщик и слесарь ремонтировали трубопровод, произошла авария. Оба серьезно пострадали, у сварщика, как сообщалось, было обожжено до 90 процентов тела.

Рабочих сразу доставили в реанимацию районной больницы, затем на вертолете транспортировали в Минск в Республиканский ожоговый центр. К сожалению, спасти сварщика не удалось. Во вторник вечером он скончался. Об этом с выражением соболезнования родным и близким сообщает Telegram-канал концерна «Беллесбумпром». Рабочему было 29 лет, у него остались двое несовершеннолетних детей.

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