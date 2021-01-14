На 98-году жизни скончался народный художник Беларуси Леонид Щемелев. Об этом сообщает Белорусский союз художников.
Леонид Дмитриевич родился 5 февраля 1923 года в Витебске. Ученик выдающегося пейзажиста Виталия Константиновича Цвирко. В 1952 году окончил Минское художественное училище, а в 1959 – Белорусский театрально-художественный институт (ныне Белорусская государственная академия искусств). Преподавал в Минском художественном училище, в 1968–1974 годах – в Республиканской школе-интернате по музыке и изобразительному искусству. С 2002 по 2005 являлся председателем правления Белорусского союза художников.
Леонид Щемелев – участник художественных выставок с 1958 года. Его картины экспонировали в Канаде, США, Франции, Италии, Израиле, Финляндии, Германии, Австрии, Испании, их приобретали известные галереи и музеи. Произведения Леонида Щемелева находятся в Национальном художественном музее Беларуси, Третьяковской галерее в Москве, во всех областных краеведческих музеях Беларуси.
Фото: БЕЛТА
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Скончался народный художник Беларуси Леонид Щемелев
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