Скончался актер, озвучивший Человека-паука и Кристиана Грея

Российский актер дубляжа Сергей Смирнов умер на 37-м году жизни, сообщают Известия.

Актер Сергей Смирнов озвучивал главных герои фильмов «Человек-паук», «50 оттенков серого».

В Театре российской армии (ЦАТРА), где служил актер, подтвердили случившееся, однако причины смерти актера не назвали. Известно, что Смирнов сыграл более 30 ролей, также дебютировал как режиссер, поставив спектакли «Удивительные приключения Маши и Вити» и «Похищение».

Однако многие знают Смирнов именно благодаря его голосу. Артист принимал участие в дубляже 400 зарубежных фильмов, его голосом говорили в том числе персонажи Ричарда Гира и Антонио Бандераса и многих других.