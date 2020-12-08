Народная артистка Беларуси Белла Амовна Масумян ушла из жизни 8 декабря в результате тяжелой и долгой болезни. Ей было 84 года. О трагическом событии сообщается в аккаунтах Национального академического драматического театра им. М. Горького в социальных сетях.
Фото из архива БЕЛТА
«Ее смерть – тяжелейшая и невосполнимая утрата для всех нас, для друзей и для миллионов поклонников ее необъятного таланта, огромная потеря для искусства, служению которому она посвятила всю свою жизнь. Мы все скорбим и тяжело переживаем утрату легендарной актрисы и замечательного человека», – написано в сообщении театра.
Время и место прощания с актрисой станут известны позже.
Белла Масумян родилась 15 сентября 1937 года в Украине, но специальность свою получала уже в БССР. К труппе Национального академического драматического театра им. М. Горького она присоединилась в 1961 году. Особенно хорошо ей удавались роли драматических героинь.
Белла Масумян удостоена многочисленных призов и наград. Среди них – почетные звания «Заслуженная артистка БССР» и «Народная артистка Беларуси», медаль Франциска Скорины «За заслуги в области культуры Беларуси», высший приз Белорусского союза театральных деятелей «Хрустальная Павлинка», медаль Союзного государства «За сотрудничество», а также специальная премия Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства.
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Скончалась легенда белорусского театра Белла Масумян
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