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Сколько получают доноры плазмы для зараженных коронавирусом в Беларуси

Директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, главный внештатный специалист Минздрава по трансфузиологии Федор Карпенко в эфире ОНТ рассказал, какие бонусы ждут доноров плазмы для пациентов, зараженных COVID-19.

— Работа по рекрутингу доноров, переболевших коронавирусом в легкой или средней форме, началась месяц назад. Мы готовились к ситуации заранее и знали, что такие методы лечения возможны, на примере Китая, — заметил специалист.

Он подчеркнул, что в Беларуси опыт использования плазмы при лечении инфицированных коронавирусом пока достаточно мал, чтобы делать какие-либо выводы о его эффективности, так как первые доноры, готовые сдать кровь, появились только во второй половине апреля, потому что после выздоровления должно было пройти минимум 15 суток.

Директор РНПЦ трансфузиологии отметил, что донорство в нашей стране добровольное, поэтому никого заставить нельзя.

— У донора по законодательству есть выбор: сдать кровь платно или безвозмездно. Вообще в обоих случаях донор освобождается от работы на один день с сохранением зарплаты, обеспечивается питанием до донации, получает денежную компенсацию на питание после донации — это 10% от бюджета прожиточного минимума (почти 24 рубля. — Прим. авт.), а платный донор получает еще около 130 рублей, — поведал Федор Карпенко.

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Фото: Александр КУШНЕР
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