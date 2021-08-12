Сколько мяса можно съесть без вреда для здоровья? Отвечает гастроэнтеролог

Диетолог и гастроэнтеролог Ирина Бережная назвала безопасное количество мяса для человека. Об этом сообщает РИА Новости.
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– Если у вас интенсивные физические нагрузки, то вам съедать мяса необходимо больше, чем тому, кто весь день сидит за компьютерным столом. Это связано с тем, что для своей работы мышцы требует огромного количества аминокислот, – пояснила Бережная.
По словам медика, здоровый человек в среднем в неделю может безопасно съесть до 400–500 граммов красного мяса.
– Людям, страдающим от лишнего веса, высокого уровня холестерина и заболеваний сердечно-сосудистой системы, лучше отказаться от жирных сортов этого продукта, – подчеркнула диетолог.
Врач объяснила, что употребление мяса следует ограничивать из-за того, что некоторые его сорта содержат большое количество холестерина, жирных аминокислот, которые не являются необходимыми.
– В мясе также присутствуют трансжиры, которые легко перерабатываются организмом и так же легко могут откладываться в виде холестериновых бляшек, – заключила Ирина Бережная.