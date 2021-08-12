Сколько мяса можно съесть без вреда для здоровья? Отвечает гастроэнтеролог

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– пояснила Бережная.По словам медика, здоровый человек в среднем в неделю может безопасно съесть до 400–500 граммов красного мяса., – подчеркнула диетолог.Врач объяснила, что употребление мяса следует ограничивать из-за того, что некоторые его сорта содержат большое количество холестерина, жирных аминокислот, которые не являются необходимыми.– заключила Ирина Бережная.