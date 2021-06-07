Как морковный сок помогает снизить артериальное давление, рассказал врач-кардиолог Герман Гандельман в эфире программы "Жить здорово".
Медик объяснил, что одна из причин повышения артериального давления – задержка соли. Так с одной стороны увеличивается циркулируемый объем крови, а с другой – сужается стенка сосуда.
– Когда артериальное давление в норме, кровь качается хорошо и достигает всех органов, – пояснил он и добавил, что запущенная гипертония может привести к сердечной недостаточности.
По словам медика, в 480 г морковного сока (два стакана) содержится свыше 90% суточной нормы калия. При употреблении калия натрий выводится из организма. То есть уменьшается отек, сосуды становятся шире и тем самым снижается давление.
В качестве Герман Гандельман привел одно из исследований. Для него пригласили добровольцев, которые в течение трех месяцев ежедневно выпивали по два стакана морковного сока. Выяснилось, что их артериальное систолическое давление снизилось на 6 мм ртутного столба, а диастолическое – на 2 мм. Врач добавил, что такой же эффект человек получает при физических нагрузках, снижении веса и даже при принятии лекарственных препаратов.
Помимо этого, как добавил специалист, напиток содержит витамин А, флавоноиды и растительные вещества. Врач рекомендует нарезать свежую морковь и отправлять ее в соковыжималку: так можно быть уверенным, что в напитке не будет никаких добавок.
Фото: pixabay.com
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Сколько морковного сока нужно выпивать, чтобы нормализовать давление? Отвечает врач
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.