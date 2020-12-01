Первые елочные базары заработают по всей стране 19 декабря. А старт предпраздничной торговли дадут лесхозы Брестской и Витебской областей, информирует сайт Минлесхоза. С 20 и 21 декабря к ним присоединятся коллеги из Гродненской области, с 21 декабря – Минской области, с 23 декабря – Гомельской и Могилевской областей. Всего будет организовано более 1,1 тысячи торговых точек от лесхозов, где ходовой товар предложат по самым доступным ценам. Корреспондент sb.by обзвонила несколько лесохозяйственных учреждений, где уже определились с ценником.
Фото: архив БЕЛТА
Так, в Березинском лесхозе выгоднее приобрести новогоднее дерево прямо в лесничествах, советует начальник отдела промышленного производства ГЛХУ Светлана Асланян. Ель или сосна высотой до метра обойдется в 10 рублей, от метра до двух – в 12, от 2 до 3 метров – в 16. На торговых точках в Березино пушистые деревца ниже двух метров идут по одной цене – 13 рублей. Можно купить вечнозеленое растение в кадке: небольшая ель по 17 рублей. Предложат жителям райцентра и новогодние букеты из еловых и сосновых веток ценой в 6 рублей.
Барановичский лесхоз также уже определился с ценами на новогоднем базаре. Колючее дерево высотой до метра предложат за 7 рублей (6,5 в лесничестве), от 1 до 2 метров стоит 8,5 рубля (7,8 на месте), 2–3-метровый ствол – 11 рублей в обоих случаях. Кстати, за елочку от 10 метров и выше здесь установлена плата в 85,5 рубля. Деревце в кадке – 22 рубля 10 копеек.
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Сколько будут стоить ели и сосны на новогодних базарах
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