Компания Skoda приняла решение остановить часть производства транспортных средств на следующей неделе из-за дефицита электронных компонентов, информирует ТАСС.
По информации журнала профсоюза этого предприятия, производство машин на следующей неделе будет полностью остановлено на заводе у села Квасины в Краловеградецком крае. Там собирают модели Superb, Superb Combi, Kodiaq и Karoq.
Отмечается, что у чешского автопроизводителя наблюдается острый дефицит комплектующих, в том числе электронных компонентов. Из-за простоя в производстве на предприятии отменяются целые рабочие смены. Профсоюз Skoda полагает, что поставки будут уменьшаться.
Рабочим, которым приходится оставаться дома в связи с приостановкой производственного процесса, выплачивают 85% месячной заработной платы. В данную сумму входят и традиционные премии. Для Skoda в настоящий момент настали самые трудные времена за последние 30 лет, прошедшие с момента ее вступления в международный концерн Volkswagen.
Фото: pixabay.com
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Skoda планирует остановить часть производства из-за недостатка электронных компонентов
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