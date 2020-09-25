26 сентября в 14:00 Национальный художественный музей приглашает на лекцию Светланы Петушковой о видах и разнообразии графических техник.
Художник, член Белорусского союза художников и куратор Дома Графики Светлана Петушкова расскажет о том, как понимать графику. Что такое гравюра? Когда она появилась впервые и как развивалась с течением времени? Посетителей познакомят с многообразием видов печатной графики. Встреча со Светланой поможет взглянуть на творчество изнутри, ведь без понимания техник печатного искусства невозможно во всей полноте его оценить и понять, какой труд в произведение графики вложен. После лекции, вооружившись полученными знаниями, можно будет ознакомиться с графическими произведениями на выставке "Немецкая живопись и гравюра XVII – начала XX века из коллекции Национального художественного музея Республики Беларусь".
Также гости музея смогут посетить выставки: «Раз, два, три, четыре, пять – я иду тебя искать!», «Малая родина – большая земля», «Пейзаж. Мировосприятие», «75 лет Великой Победы».
Вход на лекцию и выставки по входному билету в музей (8 рублей для взрослых, 4 рубля для учащихся).
Опубликовано:
569
Сходить в субботу в музей на лекцию: НХМ приглашает разобраться в нюансах живописи и гравюры
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей СТОЛЯРОВ