Сказочный домик и фотозоны: что организовали для посетителей минские универмаги

Директор ЦУМа Алексей Сокол пояснил, что в нынешнем году предприятие организовывает собственный елочный базар. Там предложат и свежесрезанные деревья, и ели в кадках. Торговлю организуют на улице на прилегающей территории после 20 декабря.Традиционно в предпраздничные дни предприятие перейдет на продленный режим работы. Теперь по субботам посетителей обслуживают на час дольше. А подразделение общественного питания универмага принимает у минчан предварительные заказы на кулинарные и кондитерские изделия собственного производства, которыми можно сервировать праздничный стол.Начальник отдела торговли непродовольственными товарами Руслан Левошенко поделился, что в ГУМе в декабре пройдут многочисленные акции, скидки будут до 35%. В универмаге порадуют следующими новинками: новогодние фотозоны на каждом этаже, секция «Сказочный домик» между 1-м и 2-м этажами, где продаются игрушки и сувениры ручной работы белорусских производителей. В течение предновогодней недели пройдут мероприятия с участием Деда Мороза. Точные даты сообщат позже.