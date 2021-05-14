Британский бренд не участвовал в Неделе моды в Париже осень-зима 2021, однако лукбук коллекции данного сезона все же представил. Чем в преосенней коллекции удивляет Сара Бертон – читайте в нашем материале.
Главным вдохновением для создания линейки послужили смешение текстур и гиперобъем.
Модели позировали в дутых куртках из денима и нейлона, пышных платьях для панк-принцесс, строгих комбинированных костюмах из джинсовой ткани и шерсти, а также топах с оборками, классических брюках, кожаных жилетах, тренчах-кимоно и скульптурных сарафанах с вышивкой.
Джинсовки и пальто дизайнер объединила с деталями классического летного бомбера МА-1. Для данной модели характерны объемные рукава, карман слева (такие пилоты использовали для хранения мелочей), резинка на манжетах и шалфейно-зеленый цвет.
Баска на жакетах сделана из технической ткани, напоминающей нейлон. Из нее же сшиты яркие платья с объемными рукавами и оборками.
В линии аксессуаров представлены сумки Curve, вдохновленные конской упряжью и вместительные модели из нейлона. Отдельного внимания заслуживают крупные серьги-капли и браслеты с выгравированными голубями и сердцами.
Модный дом традиционно создает одежду для сложных и противоречивых героинь. И сам основатель бренда Александр Маккуин и его нынешний креативный директор Сара Бертон всегда придумывали модели, в которых умело сочетается хрупкость и сила, мягкость и агрессия. Новая коллекция Pre-Fall получилась также контрастной, однако уклон в более спокойную и женственную сторону все же заметен.
Фото: alexandermcqueen.com
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Бунтарство и женственность: Alexander McQueen показал лукбук коллекции Pre-Fall 2021
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