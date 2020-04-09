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  2. Сказка вверх тормашками или «триллер с элементами садизма». Спектакль «Три поросенка» на театральной неделе с «СБ»

Сказка вверх тормашками или «триллер с элементами садизма». Спектакль «Три поросенка» на театральной неделе с «СБ»

Что будет, если в знаменитой истории поменять местами злодея и жертву? На этот вопрос сегодня отвечали актеры Минского областного театра кукол «Батлейка» в рамках онлайн-марафона #БеларусьБЕЗcovid.

«Три поросенка» в «Батлейке» — это вовсе не классическая сказка. Рог–Рог, Хрум–Хрум и Хам–Хам не умеют ничего, кроме как играть тяжелый рок, а Волк ценит гармонию в душе и природе. Хулиганы-поросята всячески отравляют жизнь лесному соседу: будят по ночам, ломают его дом, пугают птиц, топчут цветы и мусорят.

Кажется, что у Волка уже нет никакой надежды, но в этот момент на сцене появляется Свинка-Черноспинка. Братья-рокеры пытаются ее очаровать, предлагают дружить и переехать жить с ними, например, в Африку. Но гордая девушка не соглашается, объявляет, что поросята ее разочаровали, и решает лучше знаться с добрым Волком. Пристыженные Рог–Рог, Хрум–Хрум и Хам–Хам понимают, что натворили, и просят прощения. История заканчивается тем, что Свинка-Черноспинка и заботливый Волк помогли трем поросятам стать добрыми и воспитанными.

Актер, который помогал Волку спасаться от хулиганов и задавал тон истории, в кульминационный момент посетовал, что ждал сказку, а получился «триллер с элементами садизма». Но зрители так не считают: в комментариях к трансляции сплошные аплодисменты и крики «браво!»

Театральный марафон продолжится стримом спектакля «Свадьба» сегодня в 19.00. Посмотреть выступление можно на сайте https://www.sb.by. Социальная сеть Одноклассники тоже поддержала проект. На протяжении недели в группе «Беларусь сегодня» в ОК транслируются все спектакли, так что насладиться игрой любимых актеров можно не выходя из соцсети.

Беларусь — крупнейшая по размеру аудитории ОК страна после России: в месяц в соцсеть заходит почти каждый четвертый житель республики — около 2,8 млн человек. Большинство пользователей Одноклассников в Беларуси — женщины (61%). Ядро платформы, а именно люди 25—45 лет, составляют 50% от всей аудитории платформы в стране.

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Фото: Владимир ШЛАПАК
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