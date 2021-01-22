Сказка о золотой рыбке: как сварить уху из олимпийских медалей, амбиций и желания доминировать

Еще недавно Александру Герасименю все знали под милым прозвищем «золотая рыбка», а нынче она зычно провозгласила себя главой Белорусского фонда спортивной солидарности. Потрясающая эволюция личности! Почти как в известной комедии, где был Грицько, да весь вышел – стал пан атаман Грициан Таврический.

рисунок олега карповича.

Бедная Саша

«Конечно, у меня будет дом, - несколько лет назад Александра упоительно и по-женски мечтала о простом семейном уюте. - В тихой и зеленой части Минска. Красивый и большой». Это было ее целью, ее идеалом. Сегодня даже не верится, но совсем недавно светлые представления о будущем у Герасимени были связаны исключительно с родной страной. И не являлись они воинственными и мстительными, как у фурии, а представлялись вполне приземленными. Где-то даже мещанскими. Удивительны порой бывают дороги судьбы! В два счета полностью переориентировавшись в своих взглядах, теперь она, возомнив себя то ли Жанной Д`Арк, то ли княжной Таракановой, возглавляет жидкие протестные массы самопровозглашенного свободного объединения спортсменов Беларуси. Уехала в Вильнюс и пламенно мечтает уже оттуда. И совсем о другом.

Александра Герасименя научилась неплохо плавать и, вероятно, этот талант позволил ей считать себя выше и лучше других. В 16 лет она подавала надежды, но в 18 попалась на допинге, за что получила четырехлетний срок дисквалификации. Потом, правда, этот бан общими усилиями удалось сократить вполовину, карьера пошла в гору – при полной и всеобъемлющей поддержке государства, которое она сегодня клеймит позором и наветами.

За каждой медалью, как известно, стоит труд многих людей, но у некоторых спортсменов часто происходит головокружение от успехов, а попросту говоря – срывает крышу. Все заслуги они приписывают исключительно своему величеству, пестуя и лелея в душе минотавра, имя которому – эгоизм. И он сжирает их изнутри. Вот и Герасимене сказать бы искреннее и большое спасибо всем причастным к ее становлению и победам, но вместо этого она говорит сегодня другие речи.

Для топовых атлетов в Беларуси открыты все двери и делается все, чтобы они занимались исключительно своим непосредственным делом: тренировались, реализовывались, прославляли страну и сами, конечно, не оставались внакладе. Герасименя не исключение. Все тренировочные и соревновательные организационные вопросы решались оперативно и качественно, она была одета и обута, накормлена и напоена, пользовалась лучшей фармакологией, ее всю карьеру сопровождали лучшие специалисты и медицинское обеспечение. За государственный же счет ей обеспечивались и сборы в любой точке земного шара – куда пальцем покажет: готовилась ныне протестная натура и в Европе, и в Африке, и в США. Помимо всего вышеперечисленного, были, конечно, еще оклад, кучерявые премии, президентская стипендия, размерами которой можно только восхититься. За десять последних лет, таким образом, набежала весьма и весьма приличная сумма с пятью нулями в долларовом эквиваленте и отнюдь не с единичкой впереди. А еще призовые бонусы за олимпийские медали – тоже исключительно государственные выплаты. В Беларуси, кстати, они сейчас одни из самых высоких в мире. Как говорится, почувствуйте разницу: премия за золото на первой в истории Беларуси зимней Олимпиаде-1994 в норвежском Лиллехаммере составляла всего 15 000 долларов (за серебро - 7500, за бронзу – 5000), а золотая медаль Лондона-2012 и Рио-2016 оценивалась уже в 150 000! Серебряная - в 75 000, бронзовая в 50 000. И здесь Александру не обидели: в сумме 150 000 за два серебра в Лондоне-2012, и еще 50 000 за бронзу в Рио-2016. Плюс к этому спонсорский контракт с государственным опять же банком на сумму 600 000 рублей и сроком на три года. Неплохая, согласитесь, «прибавка к пенсии». Ну и, конечно, дом – мечты ведь сбываются, верно? Эта информация из более чем надежных источников: Александре Герасимене был выделен участок в одном из самых престижных районов Минска, кадастровая стоимость которого в 2018 году составляла ни много ни мало – 607 000 белорусских рублей. Рыночная – в разы больше! А с построенным на этой земле домом стоимость и вовсе зашкаливает - приближается к миллиону долларов! Отнюдь не дурно, согласитесь, для дамы, которая просто умеет неплохо плавать.

Совсем недавно Александра Герасименя с радостью демонстрировала новую олимпийскую форму белорусской сборной к Играм в Токио, а сегодня призывает МОК к санкциям в отношении родной страны.

Фото БЕЛТА

Дать бы ершу сил – всех бы со свету сжил

Но дело даже не в этом: заслужил – получи. Если воспитан, скажи спасибо, но с этим вопросом мы уже разобрались, - Саша не из тех. Она выбрала другой вариант: наплевать на всех и сделать вид, что никто ей вообще не помогал, а все достижения – это только ее рук дело. Как в известном афоризме: мы пахали – я и трактор. Вроде все правильно, но поменяй в этой фразе слово «трактор» на «лопата» - и смысл тут же станет совершенно другим. В нашем случае пахал трактор, а спортсменка лишь на нем ехала.

Сегодня трудно представить, что Александра Герасименя до лета прошлого года имела гражданскую позицию прямо полярную нынешней. Полностью и публично поддержала, например, поступок Андрея Фомочкина, который на церемонии открытия Паралимпийских игр в Рио-2016 развернул флаг России, дабы выразить таким образом официальную позицию нашей страны по поводу отстранения российских спортсменов от международных соревнований. «То, что отстранили команду России от Паралимпийских игр, – это просто ужасно, - возмущалась Герасименя. - Паралимпийцы, несмотря на проблемы со здоровьем, превозмогая себя, занимаются спортом и выступают за страну. Они герои! Я просто восхищена такими людьми». Отстранение российской команды от Паралимпиады-2016 стало лично для нее, как утверждала тогда Александра, большим шоком. «Правильно, что наша команда поддержала тех ребят, которые работали несколько лет для выступления на Играх. Для попадания на эти соревнования порой нужно работать не четыре, а восемь, десять, 16, иногда и 20 лет. Только человек, проделавший этот труд, может знать ему цену. Я полностью поддерживаю позицию белорусской делегации на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро». Неужели это говорила она? Та, что сегодня призывает Международный олимпийский комитет ввести санкции против белорусского НОК и наших спортсменов: «Спортивные санкции МОК в отношении Беларуси – это только начало. Мы не остановимся! Поздравляем всех с очень важной победой!» Где же вы настоящая, Александра? Ведь нельзя не отдавать себе отчет, что все эти лозунги и кличи могут прямо ударить по вашим бывшим коллегам-спортсменам. Да-да, тем самым, которым «для попадания на эти соревнования порой нужно работать не четыре, а восемь, десять, 16, иногда и 20 лет». Или теперь это для вас перестало быть важным?

В 2017-м Александра Герасименя была награждена медалью НОК за выдающиеся заслуги. И с благодарностью награду приняла. Сказав при вручении довольно трогательные слова: «Мы с тренером уже успели оценить великолепный дизайн награды. Очень довольны, что мои достижения оценены по достоинству. После такого теплого приема возникает еще больше желания добиваться громких побед». Согласитесь, глядя из дня сегодняшнего, возникают определенные сомнения в искренности сказанного. Как, следовательно, и в сердечности других ее слов. Когда Беларусь подавала заявку на проведение чемпионата мира - 2021 по хоккею, например, Александра Герасименя… активно высказывалась «за»! Публично аргументируя свою позицию в том числе и для ИИХФ: «Беларусь – спортивная нация, - говорила она. - И хоккей у нас является одним из самых популярных видов спорта. Я думаю, что тысячи болельщиков поддержат решение о проведении мирового первенства в Беларуси и Латвии». А что ж сейчас? Мнение тысяч болельщиков стало вдруг неважным? «Чемпионат мира должен быть отменен или перенесен в другую страну. В Беларуси невозможно его проводить. Если ИИХФ не отменит минскую часть турнира, то это будет плевок в лицо всему белорусскому народу, презрение ко всем общечеловеческим ценностям», - призывала она, став одним из главных инициаторов отмены в Беларуси чемпионата мира - 2021. А когда ИИХФ была вынуждена пойти на поводу у политических аферистов и забрать у белорусских болельщиков хоккейный праздник, Герасименя возликовала и с упоением рассказывала, как именно удалось воплотить в жизнь эту подлость.

Очень любопытно, где же все-таки в словах Александры Герасимени ее истинная позиция? Когда она была искренна? Когда благодарила государство за заботу, принимала награды, участвовала в разработке олимпийской формы и гордо выступала моделью при ее показе Президенту? Или сейчас, когда оголтело призывает «мочить» бывших соратников? А может, искренности не было ни тогда, ни сейчас? В этом случае можно предположить, что главным двигателем всех ее идей и высказываний являются не веление души и не зов сердца, а исключительно холодные и беспринципные товарно-денежные отношения. Иначе говоря, оказание определенного рода услуг за вознаграждение. Если это утверждение верно, то тогда получается, что и все нынешние публичные слова, заявления и позиция – это тоже не просто так, а с корыстью. Только теперь платят из другого кармана. «Меня вполне устроят лавры человека, прославившего свою страну на водных дорожках», -- говорила Александра Герасименя лет пять назад. И снова полное противоречие с собой нынешней.

По щучьему велению

«Если так разобраться, то жизнь - это игра, правила в которой устанавливает неизвестный нам тренер», - философски ударялась в метафизику Александра Герасименя не так давно. Не раз приходилось слышать мнение, что, несмотря на все свои успехи на водных дорожках, Герасименя по складу характера скорее ведомая, чем прирожденный лидер: если свежий червячок, наша рыбка на крючок - человек, подверженный большому психологическому влиянию со стороны. Возле нее всегда были те, кто настоятельно что-то советовал, рассказывал, объяснял, что и когда лучше говорить, какие шаги и в каком направлении делать. Факт, заставляющий о многом задуматься: Герасименя вдрызг разругалась со своим тренером Еленой Климовой, которой в огромной степени обязана всем тем, что получила, что имеет и чего добилась. И стал между ними… шаман.

Главный на тот момент тренер сборной Беларуси по плаванию Дмитрий Манцевич рассказывал об этом так: «Саша говорила, что с шаманом она познакомилась зимой 2012 года. Они пересеклись в аэропорту. Герасименя летела на сборы в Южную Африку, тот - по своим делам. Он подошел к Саше и сказал, что дистанционно помогал ей во время первенства мира в Шанхае в 2011-м, где Герасименя впервые стала чемпионкой. Так они и сошлись. Позже рассказывал, что во время Олимпиады в Лондоне якобы разбил вокруг Саши энергетический блок команды США. Одновременно это нарушило блок, который американцы ставят своим пловцам. Из-за этого, дескать, Майкл Фелпс проиграл финал 200 метров «дельфином». Саша, как я понял, подвержена таким вещам. Верит она в это. И, мне кажется, этот биоэнергетик стал главным препятствием к дальнейшей совместной работе Климовой и Герасимени. Я сказал Саше, что никакой командной блокады нет. Заблокирована ты!»

Нынче много говорят о том, кто «переобулся», а кто нет; кто предатель, а кто верно служит стране; кто честен, а кто хитер, или, может быть, просто слишком наивен. Прямо сейчас Александра Герасименя и ее бчб-гопкомпания из Вильнюса продолжают категорично призывать «блокировать» весь белорусский спорт (вслед за чемпионатом мира по хоккею активно ратуют за отмену в Минске летнего первенства планеты по современному пятиборью и на этом наверняка не успокоятся). Что (или кто?) движет Герасименей сейчас? Или нет здесь никакой конспирологии? Может, все гораздо проще и прозаичнее?

- Знаете, принято считать, что максимум того, что может сделать спортсмен для своей страны – это поднять ее флаг на крупных соревнованиях за рубежом. Но давайте признаем: прежде всего мы это делаем для себя, удовлетворяя собственные амбиции, - сказала Александра Герасименя.

В этих словах, как и в здоровом эгоизме, нет ничего плохого – весь спорт построен на желании побеждать и доминировать. Расстраивает другое. Когда собственные амбиции и желания тех, кто на тебя влияет, маскируются борьбой за справедливость и прикрываются пламенными речами, в которых постоянно звучат совсем не пустые слова – «страна», «народ». Обидно, что они становятся разменной монетой. Риторикой, навеянной остротой момента. Выгодной и красочной попоной, которая, словно лошадиную задницу, прикрывает истинные и совсем не высокие материи.

s_kanashyts@sb.by