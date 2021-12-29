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  2. «Сказка должна быть в жизни каждого ребенка»: милиционеры Первомайского РУВД поздравили воспитанников приюта

«Сказка должна быть в жизни каждого ребенка»: милиционеры Первомайского РУВД поздравили воспитанников приюта

К ежегодной благотворительной акции «Наши дети» присоединились сотрудники Первомайского РУВД Минска. Правоохранители побывали с новогодними подарками у воспитанников социально-педагогического центра с приютом Первомайского района. 

Гости в погонах пообщались с детьми, подготовили для них конкурсы и игры, водили хоровод вокруг лесной красавицы. В образе Снегурочки и Деда Мороза они погрузили детвору в настоящую зимнюю сказку. 



– У нас сложилась традиция посещать этот детский дом с подарками. И дети нас уже ждут, – говорит заместитель начальника по идеологической и кадровой работе Первомайского РУВД  Алексей Чубаров. – В жизни каждого ребенка обязательно должно быть место доброй сказке, а помочь случиться этой сказке обязательно должны взрослые.

Дети рассказывали стихи, пели песни и вместе с милиционерами водили хороводы вокруг новогодней елки. Приятным завершением торжества стали разнообразные подарки от седовласого волшебника и его внучки.

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