«Сказка должна быть в жизни каждого ребенка»: милиционеры Первомайского РУВД поздравили воспитанников приюта

К ежегодной благотворительной акции «Наши дети» присоединились сотрудники Первомайского РУВД Минска. Правоохранители побывали с новогодними подарками у воспитанников социально-педагогического центра с приютом Первомайского района.



Гости в погонах пообщались с детьми, подготовили для них конкурсы и игры, водили хоровод вокруг лесной красавицы. В образе Снегурочки и Деда Мороза они погрузили детвору в настоящую зимнюю сказку.











– У нас сложилась традиция посещать этот детский дом с подарками. И дети нас уже ждут, – говорит заместитель начальника по идеологической и кадровой работе Первомайского РУВД Алексей Чубаров. – В жизни каждого ребенка обязательно должно быть место доброй сказке, а помочь случиться этой сказке обязательно должны взрослые.

Дети рассказывали стихи, пели песни и вместе с милиционерами водили хороводы вокруг новогодней елки. Приятным завершением торжества стали разнообразные подарки от седовласого волшебника и его внучки.