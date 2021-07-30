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Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за релиза "Черной вдовы"

Американская актриса Скарлетт Йоханссон подала в суд на компанию Disney. Об этом сообщает РИА Новости

Кадр из фильма

Отмечается, что иск был подан в суд Лос- Анджелеса в четверг. Согласно документу, контракт знаменитости на съемки в кинокартине предусматривал вознаграждение в зависимости от кассовых сборов картины в кинотеатрах и не предусматривал премьерного онлайн-стриминга картины.

Disney намеренно без юридических оснований обусловил нарушение контракта со стороны Marvel (входит в группу компаний Disney), чтобы не дать Йоханссон получить полную выгоду от ее контракта. В иске сказано, что представители актрисы хотели обсудить новые условия, но ни Marvel, ни Disney не откликнулись на это предложение. 

Напомним, фильм "Черная вдова", вышедший в кинотеатрах и на платформе Disney+ 9 июля, собрал 318 миллионов долларов, что оказалось значительно ниже ожиданий. Эксперты утверждают, что такая маленькая прибыль получилась из-за онлайн-релиза картины. 
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