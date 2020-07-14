Скандинавская ходьба – «Путь в долголетие»

Клубы любителей скандинавской ходьбы организованы во всех крупных городах страны. В последнее время спортивная прогулка с палками применяется не только для общего оздоровления, но и в качестве эффективной реабилитации и лечения болезней. С завтрашнего дня жители Минского района могут проявить себя в популярном, набирающем обороты среди белорусов виде физической активности: скандинавской ходьбе.

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Минский райисполком проводит акцию «Путь в долголетие», в которой можно в течение месяца активно двигаться со скандинавскими палками и фиксировать свои спортивные результаты в онлайн-режиме.

В данном проекте ЗОЖ по инициативе Минского райисполкома могут участвовать люди трех возрастных категорий: до 35 лет, 36–55 лет, 56 лет и старше.

Победители и призеры будут определяться по наибольшему количеству пройденного пути в километрах за весь период проекта: с 15 июля по 15 августа.

Чтобы подтвердить участие в проекте, необходимо отправить свою фотографию со скандинавскими палками, фото с GPS-маршрутом и картой местности на своей личной странице в соцсетях на электронную почту отдела спорта и туризма Минского райисполкома: osit@mrik.gov.by.