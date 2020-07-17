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  2. Скандальную книгу племянницы Трампа раскупили в первый же день

Скандальную книгу племянницы Трампа раскупили в первый же день

Скандальная книга племянницы президента США Мэри Трамп была раскуплена в первый же день.


Разошлось 950 тыс. экземпляров печатной, цифровой и аудиоверсии книги "Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире", сообщает СNN со ссылкой на издательство Simon and Schuster.

Результат стал рекордным для издательства и побил достижение, установленное мемуарами экс-помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона "Комната, где это происходило: мемуары Белого дома" (она разошлась за первую неделю в количестве свыше 780 тыс. экземпляров).

Племянница Трампа имеет докторскую степень по клинической психологии. Она утверждает, что условия, в которых рос и воспитывался Дональд Трамп, лишили его способности сопереживать, а также обрубили его связь с реальным миром, пишет ТАСС. В пресс-службе Белого дома заявили, что книга содержит смехотворные утверждения и полна измышлений.

Младший брат Трампа Роберт Трамп добивался судебного запрета на издание книги. Суд города Покипси удовлетворил иск, но решение отменил апелляционный суд.

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Фото: РЕЙТЕР
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