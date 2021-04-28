СК завершил расследование уголовного дела в отношении Тихановского и Статкевича

Начальник главного следственного управления СК Евгений Архиреев пояснил, что обвиняемыми по уголовному делу проходят 6 человек.- объяснил представитель ведомства.Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Расследование в отношении скрывшихся обвиняемых и иных лиц продолжается.