СК завершил расследование гибели дочери актера Конкина

Фото: страница Софии Конкиной в соцсети

По данным следствия, 22 сентября прошлого года София Конкина начала тонуть в бассейне фитнес-клуба "Джамп". Из-за отсутствия на месте медперсонала, дежурного инструктора по плаванию и несвоевременного оказания медпомощи спустя два дня девушка скончалась в медучреждении.Учредителю и управляющей фитнес-клубом "Джамп" предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг, до суда она находится "под запретом определенных действий".Официальный представитель СК России Светлана Петренко рассказала, что в рамках уголовного дела проведен ряд экспертиз, допрошены свидетели и специалисты, проведены иные следственные действия, подтверждающие причастность управляющей фитнес-клубом «Джамп». Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено на дальнейшее рассмотрение в суд.Владимир Конкин – советский и российский актер театра и кино. Известен ролями в фильмах "Как закалялась сталь", "Романс о влюбленных", "Аты-баты, шли солдаты…" и "Место встречи изменить нельзя".