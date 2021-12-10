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  2. СК: за три года количество киберпреступлений стало больше в 10 раз

СК: за три года количество киберпреступлений стало больше в 10 раз

Об этом рассказал в эфире программы "Актуальный микрофон" на Первом национальном канале Белорусского радио старший следователь по особо важным делам Управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности Главного следственного управления Следственного комитета Иван Судникович. 


– Фактически каждый из нас или родственники сталкивались с кибермошенниками. Каждое четвертое преступление сегодня совершается ими. В 2007 году было совершено 180 тысяч преступлений всего, потом наблюдалось планомерное снижение. За 10 лет цифра уменьшилась практически вдвое за счет того, что мы активно поработали во взаимодействии с МВД и другими правоохранительными органами. В 2017–2018 годах, кстати, снова был зафиксирован рост. Но, по прогнозам, в 20–21 году мы должны были выйти на цифру 70 тысяч преступлений, но имеем примерно 95–100 тысяч преступлений. Это произошло за счет лавинообразного роста киберпреступлений. За три года – с 2017-го по 2020-й – наблюдается рост числа таких преступлений в 10 раз, – озвучил цифры представитель СК.  
  
Архивное фото БЕЛТА
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