СК: за прошедшие сутки из-за несчастных случаев погибли четверо детей

Вечером 15 июня поступило сообщение, что в реке Горынь в Столинском районе утонул десятилетний ребенок. По данным следствия, мальчик с тремя друзьями отправился на речку искупаться. Он начал тонуть. Дети позвали на помощь взрослых, но спасти мальчика не удалось. Его тело не было обнаружено. Установлено, что он житель Слонима и гостил на каникулах у бабушки в Столинском районе. На месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС и ОСВОД в поисках тела погибшего.Днем 15 июня восьмилетний школьник, житель Пинска, находясь один в жилой комнате, оперся о москитную сетку, продавил ее и выпал из окна квартиры на седьмом этаже. В результате падения на землю он получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. Бабушки мальчика в комнате не было.Вечером того же дня поступило сообщение, что в озере вблизи автодороги Добруш – Тереховка Добрушского района утонул 13-летний мальчик. Установлено, что подросток отправился в магазин и встретил двух знакомых девочек, с которыми поехал на велосипедах на озеро. Ребята купались, подросток стал тонуть. На помощь прибежали очевидцы, но тело мальчика достали уже прибывшие на место сотрудники МЧС. Мальчик – из Добруша, он находился на каникулах у бабушки в Добрушском районе.Еще одна трагедия случилась вчера в Оршанском районе. Примерно в 8 вечера поступило сообщение, что в Днепре утонул 15-летний мальчик. Установлено, что подросток вместе с двумя несовершеннолетними друзьями купался в реке и в какой-то момент начал тонуть. На помощь прибежали очевидцы, однако спасти мальчика не удалось. Прибывшие на место сотрудники ОСВОД достали мальчика из воды без признаков жизни. Установлено, что мальчик – ученик 9-го класса одной из школ Орши.По данным фактам региональными подразделениями СК проводятся проверки. Следователи совместно со специалистами УГКСЭ осмотрели места происшествия, зафиксировали следовые картины. Опрошены друзья и родственники погибших. Назначены экспертизы, все обстоятельства произошедших трагедий устанавливаются.Следственный комитет снова перечислил рекомендации, которые позволят сохранить безопасность детей. Нельзя их оставлять без присмотра на водоемах, подпускать к открытым окнам, форточкам, балконам.Необходимо ограничить доступ детей к колодцам, ваннам, прятать от них спички, свечи, зажигалки, а также любые легковоспламеняющиеся жидкости.Очень важно регулярно напоминать об опасности удара током от электроприборов и учить правильному их использованию, химические вещества, лекарственные средства, острые, колющие и режущие предметы нужно размещать так, чтобы они были недоступны детям.СК также порекомендовал использовать блокираторы для дверей и мебели, чтобы избежать случайного травмирования ребенка, быть внимательными за рулем. При перевозке детей в машине нужно использовать детские удерживающие кресла и ремни безопасности. Следует обучать ребенка безопасному поведению.