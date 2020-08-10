СК возбудил 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков, задержаны более 80 подозреваемых

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Всего территориальными подразделениями СК возбуждено 21 уголовное дело по вышеуказанным фактам в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле, Пинске, Полоцке, Жлобине, Лиде, Солигорске, Бобруйске, Слониме, Волковыске по следующим статьям Уголовного кодекса: ст. 293 (массовые беспорядки); ч. 2 ст. 363 (сопротивление сотруднику ОВД, сопряженное с применением насилия или угрозой его применения); ст. 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника ОВД); ч. 1 ст. 339 (хулиганство); ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Санкции по некоторым вышеперечисленным статьям предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.На данный момент задержаны более 80 подозреваемых в совершении данных преступлений. Большинство их них – молодые люди в возрасте 20–25 лет. Часть подозреваемых в момент задержания находились в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.Следователи совместно с сотрудниками органов внутренних дел продолжают планомерную работу по установлению лиц, участвовавших в незаконных массовых мероприятиях. В рамках расследования уголовных дел будет дана объективная правовая оценка их действиям.– добавили в СК.