СК: установлены 17 подозреваемых по делу о нарушении общественного порядка в Минске

Следственным комитетом установлены 17 подозреваемых по делу о нарушении общественного порядка 14 июля в столице, сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.
Как сообщалось ранее, по факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок на территории столицы, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел, УСК по городу Минску возбуждено уголовное дело по статье 342 Уголовного кодекса.
Фото из материалов уголовного дела
При изучении видеозаписей следователями выявлены неоднократные случаи применения насилия в отношении сотрудников ОМОН ГУВД Мингорисполкома. По данным фактам УСК по городу Минску возбуждены уголовные дела по статье 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел) и статье 364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел) Уголовного кодекса.
Указанные уголовные дела соединены в одном производстве. В ходе расследования организованы следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, совершивших вышеуказанные преступления.
В результате подозреваемыми признаны 17 граждан. При этом выявлено, что 12 из них применяли в тот день насилие в отношении сотрудников ОМОН. В настоящий момент к десяти мужчинам применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а восьми из них предъявлено обвинение в применении насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел.
Фото из материалов уголовного дела
В ходе допросов большинство признали вину в участии в несанкционированных массовых мероприятиях и применении насилия в отношении сотрудников милиции и раскаялись в содеянном. Ряд обвиняемых инициативно высказали желание извиниться перед сотрудниками милиции.
Кроме того, следователями в качестве свидетелей допрошены сотни лиц, задержанных сотрудниками милиции 14 июля за участие в несанкционированном массовом мероприятии на территории столицы. Большинство из них это молодые люди в возрасте до 30 лет, которые были уверены, что из-за массовости их личности не будут установлены, а действия останутся безнаказанными.
Расследование уголовного дела продолжается.
В преддверии наступления главного дня в избирательной кампании по выборам Президента Следственный комитет напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения действующего законодательства. Организация и участие в несанкционированных массовых мероприятиях – незаконны. "Не забывайте о том, что сотрудники органов внутренних дел охраняют общественный порядок, а воспрепятствование их служебной деятельности является уголовно-наказуемым преступлением. И помните, что своим поведением организаторы и участники несанкционированных массовых мероприятий дестабилизируют обстановку в стране и ставят под угрозу безопасность других законопослушных граждан. Всем фактам нарушения закона будет дана правовая оценка", - отметила Екатерина Гарлинская.
Фото: СК
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СК: установлены 17 подозреваемых по делу о нарушении общественного порядка в Минске
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