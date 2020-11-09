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СК России возбудил уголовное дело после убийства трех военнослужащих под Воронежем

Военные следователи возбудили уголовное дело после убийства солдатом-срочником трех военнослужащих в воинской части в Воронежской области, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Следственного комитета, пишет ТАСС

Фото: архив ТАСС

"Военным следственным отделом СК по Воронежскому гарнизону возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего войсковой части 45117 рядового Антона Макарова по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 4 ст. 226 УК РФ (убийство двух или более лиц, а также хищение оружия)", – говорится в сообщении. 

В ведомстве отметили, что уже назначены необходимые судебные экспертизы. "Также будут проводиться экспертные исследования для установления психического состояния подозреваемого", – сообщили в СК РФ.

Сейчас подозреваемого ищут. Как сообщил источник в правоохранительных органах, зона поисков пока ограничена только территорией Воронежской области. "Пока нет оснований полагать, что он покинул пределы региона", – отметил собеседник информационного агентства. Среди убитых –майор, ефрейтор и солдат-срочник.
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