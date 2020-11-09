СК России возбудил уголовное дело после убийства трех военнослужащих под Воронежем

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ТАСС

, – говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что уже назначены необходимые судебные экспертизы., – сообщили в СК РФ.Сейчас подозреваемого ищут. Как сообщил источник в правоохранительных органах, зона поисков пока ограничена только территорией Воронежской области., – отметил собеседник информационного агентства. Среди убитых –майор, ефрейтор и солдат-срочник.