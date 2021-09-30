СК России представил книгу о расследовании убийства царской семьи

Следственный комитет РФ представил книгу "Преступление века. Материалы следствия". В издании рассказывается о расследовании дела об убийстве царской семьи. Об этом информирует ТАСС, со ссылкой на сайт СК.
"В книге, подготовленной СК РФ, описывается расследование убийства царской семьи. Туда вошли уникальные материалы и исторические документы, связанные с трагической гибелью российского императора Николая II, его семьи и их приближенных", – сказано в сообщении ведомства.
Трехтомное издание основано на документальных свидетельствах, фотографиях, дневниках, воспоминаниях, аудиозаписях и достоверных архивных источниках. В него попали и материалы, которые ранее нигде не публиковались. 2-й и 3-й тома отражают ход следственной работы почти столетней давности (1918–1924 годы), начала 90-х, когда этот факт подвергся повторному исследованию, а также расследованию на современном этапе. На страницах описана также работа следствия после возобновления дела осенью 2015 года.
– Современные технологии позволили провести уникальные судебные экспертизы, в том числе медико-криминалистические (антропологические). Важную роль сыграла работа картографов, благодаря которой были воссозданы 3D-модели расстрельной комнаты и схемы Коптяковской дороги, – пояснили в СК.
Напомним, расстрел царской семьи произошел в полуподвальном помещении дома Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.
Фото: ria.ru