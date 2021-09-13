СК России назвал основные версии крушения самолета в Иркутской области

Фото: Следственный комитет РФ /

ТАСС

, – проинформировалаОна также добавила, что уголовное дело передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Дело расследуется по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса России (нарушение правил эксплуатации и движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц).