СК России возбудил дело за призыв детей к участию в незаконных акциях

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Ранее Главным следственным управлением СК России было возбуждено дело по факту вовлечения подростков посредством интернета в противоправную деятельность, которая представляет опасность для их жизни.– пояснилаСледствие установило: несмотря на отсутствие согласований на проведение митингов из-за эпидситуации, 21 января Леонид Волков разместил в YouTube публикации. В них были призывы к участию в несанкционированных митингах в Москве и других городах 23 января в небезопасных условиях.– добавила представитель Следственного комитета.Сейчас устанавливаются и иные лица, которые призывали подростков принять участие в протестных акциях.