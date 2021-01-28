Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении Леонида Волкова, призывавшего подростков участвовать в незаконных акциях 23 января. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщает ТАСС.
Фото: iz.ru
Ранее Главным следственным управлением СК России было возбуждено дело по факту вовлечения подростков посредством интернета в противоправную деятельность, которая представляет опасность для их жизни.
– В ходе расследования установлены видеозаписи, на которых руководитель сети региональных "штабов Навального" Леонид Волков призывает молодежь участвовать в незаконных акциях. В отношении Волкова Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 151.2 УК Российской Федерации (склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий), – пояснила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Следствие установило: несмотря на отсутствие согласований на проведение митингов из-за эпидситуации, 21 января Леонид Волков разместил в YouTube публикации. В них были призывы к участию в несанкционированных митингах в Москве и других городах 23 января в небезопасных условиях.
– Ссылками на данные видеозаписи Волков поделился на своих страницах в соцсетях, – добавила представитель Следственного комитета.
Сейчас устанавливаются и иные лица, которые призывали подростков принять участие в протестных акциях.
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СК России возбудил дело за призыв детей к участию в незаконных акциях
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