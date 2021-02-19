СК рассказал подробности проверки по факту смерти Тарайковского

Следователи выяснили, что своими действиями Тарайковский провоцировал правоохранителей, они не знали его истинных мотивов и цели его действий, а с учетом оперативной информации о возможных терактах, наличии у протестующих взрывчатых веществ, оружия воспринимали его как реальную угрозу жизни и здоровью как сотрудников, так и самих протестующих.– отметил Носкевич.По мнению следствия, сотрудники правоохранительных органов в данных условиях и в подобной обстановке имели право использовать нелетальное оружие для предотвращения более тяжких последствий, что соответствует действующему законодательству.