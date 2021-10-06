СК рассказал о расследовании уголовного дела по поводу хайпа после гибели офицера КГБ

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Как сообщалось ранее, 28 сентября при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник Комитета государственной безопасности., – рассказали в СК.В настоящее время Следственный комитет расследует уголовное дело, возбужденное по ст. 130 (умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды или розни по признаку иной социальной принадлежности) и ст. 369 (оскорбление представителя власти и его близких в связи с выполнением им служебных обязанностей, размещенное в глобальной компьютерной сети интернет) УК., – резюмировали в СК.